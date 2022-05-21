Болельщики «Рубина» выбежали на поле после второго гола «Уфы». Произошла драка

Фанаты «Рубина» выбежали на поле матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» в концовке игры после гола форварда уфимцев Дилана Ортиса. Болельщики подрались со стюардами.

Ортис забил гол в ворота казанской команды на 90-й минуте встречи.

Ранее в матче голы забили форвард «Рубина» Виталий Лисакович и хавбек «Уфы» Владислав Камилов.

«Рубин» будет играть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ в случае поражения от «Уфы».