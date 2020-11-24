Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал игру новичка красно-белых Александра Кокорина.

— Кокорин совсем плох?

— Пока у него идет туговато. В матче с «Динамо» старался проявить себя, отходил назад в поисках мяча, выполнил большой объем работы. Но КПД оставляет желать лучшего. Главное, я не пойму, в какой роли видит его Тедеско. Судя по всему, тренер сам никак не определится с позицией Кокорина на поле, вот и выпускает то здесь, то там.

— Потому что Ларссон и Понсе застолбили место в нападении?

— Да. Швед один из лучших в «Спартаке» по системе «гол+пас». Аргентинец тоже регулярно забивает, да и вообще играет очень полезно. Ну как их посадишь на лавку? Выиграть конкуренцию у этих ребят будет сложно. А с другой стороны, Тедеско явно рассчитывает на Кокорина, поддерживает Сашу и руководство клуба — может, еще раскочегарится. (Александр Кружков)