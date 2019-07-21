"Динамо" - "Рубин": первый матч чемпионата России с ВАР, но система не использовалась

"Рубин" обыграл "Динамо" (1:0) в матче второго тура чемпионата России. На этой встрече впервые была введена система ВАР, которая не использовалась по ходу игры.

На 36-й минуте встречи полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров в подкате выбил мяч в борьбе с защитником москвичей Сергеем Паршивлюком, за что был удален с поля. Главный судья матча Виталий Мешков показал Башкирову вторую желтую карточку. После показанных на ТВ видеоповторов возникли сомнения в целесообразности показанной второй желтой карточки.

На третьей минуте встречи 28-летний Башкиров получил первую желтую карточку за фол на хавбеке "Динамо" Шарле Каборе.

Напомним, что ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов.

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