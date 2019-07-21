19:42 | Футбол — РПЛ

"Динамо" - "Рубин": Башкиров удален с поля

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Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров получил красную карточку на 36-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Динамо".

На третьей минуте встречи 28-летний россиянин получил первую желтую карточку за фол на хавбеке "Динамо" Шарле Каборе. Спустя 33 минуты Башкиров вновь грубо сыграл в борьбе с защитником москвичей Сергеем Паршивлюком, за что был удален с поля.

Динамо - Рубин

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