"Динамо" - "Рубин": Башкиров удален с поля

Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров получил красную карточку на 36-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Динамо".

На третьей минуте встречи 28-летний россиянин получил первую желтую карточку за фол на хавбеке "Динамо" Шарле Каборе. Спустя 33 минуты Башкиров вновь грубо сыграл в борьбе с защитником москвичей Сергеем Паршивлюком, за что был удален с поля.

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