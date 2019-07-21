У "Рубина" удалили Башкирова в матче с "Динамо". Казанцы шутят о ВАР

Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров получил красную карточку на 36-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Динамо". Официальный Twitter казанской команды сравнил систему ВАР, которая впервые используется на играх РПЛ, с белым шумом телевизора.

Главный судья матча Виталий Мешков показал Башкирову вторую желтую карточку.

На 36-й минуте встречи Башкиров в подкате выбил мяч в борьбе с защитником москвичей Сергеем Паршивлюком, за что был удален с поля. После показанных видеоповторов на ТВ возникли сомнения в целесообразности показанной второй желтой карточки.

Напомним, что ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов.

​"Динамо" - "Рубин": Башкиров удален с поля