20:28 | Футбол — РПЛ

У "Рубина" удалили Башкирова в матче с "Динамо". Казанцы шутят о ВАР

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Полузащитник "Рубина" Евгений Башкиров получил красную карточку на 36-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Динамо". Официальный Twitter казанской команды сравнил систему ВАР, которая впервые используется на играх РПЛ, с белым шумом телевизора.

 
На стадионе &quot;Динамо&quot; впервые в истории РПЛ будет использована система ВАР в матче РПЛ.ВАР начинает работу в РПЛ. Матч "Динамо" – "Рубин" войдет в историю

Главный судья матча Виталий Мешков показал Башкирову вторую желтую карточку.

На 36-й минуте встречи Башкиров в подкате выбил мяч в борьбе с защитником москвичей Сергеем Паршивлюком, за что был удален с поля. После показанных видеоповторов на ТВ возникли сомнения в целесообразности показанной второй желтой карточки.

Напомним, что ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов. 

 

"Динамо" - "Рубин": Башкиров удален с поля

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