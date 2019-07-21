"Динамо" – "Рубин": за что удален игрок гостей?

На 35-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Динамо" – "Рубин" арбитр Виталий Мешков показал вторую желтую карточку полузащитнику казанской команды Евгению Башкирову и удалил его с поля.
Видеоповторы убеждают, что Башкиров не коснулся ноги Сергея Паршивлюка. За что же судья вынес предупреждение этому футболисту?
Предположу, что решение Мешкова станут объяснять безрассудным поведением игрока "Рубина". Это единственно возможное пояснение. И выглядит вердикт очень формальным.
Тем, кто считает, что рефери следовало проконсультироваться с видеоарбитром (ВАР) Василием Казарцевым и его ассистентом Михаилом Вилковым, еще раз сообщу: ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов. (Александр Бобров)
У "Рубина" удалили Башкирова в матче с "Динамо". Казанцы шутят о ВАР //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр