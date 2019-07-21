"Динамо" – "Рубин": за что удален игрок гостей?

На 35-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Динамо" – "Рубин" арбитр Виталий Мешков показал вторую желтую карточку полузащитнику казанской команды Евгению Башкирову и удалил его с поля.

Видеоповторы убеждают, что Башкиров не коснулся ноги Сергея Паршивлюка. За что же судья вынес предупреждение этому футболисту?

35-я минута матча "Динамо" – "Рубин".

Предположу, что решение Мешкова станут объяснять безрассудным поведением игрока "Рубина". Это единственно возможное пояснение. И выглядит вердикт очень формальным.

35-я минута матча "Динамо" – "Рубин".

Тем, кто считает, что рефери следовало проконсультироваться с видеоарбитром (ВАР) Василием Казарцевым и его ассистентом Михаилом Вилковым, еще раз сообщу: ВАР не вмешивается в решения судьи, связанные с вынесением или невынесением первой и второй желтых карточек, а также назначением или неназначением штрафных, свободных и угловых ударов. (Александр Бобров)

У "Рубина" удалили Башкирова в матче с "Динамо". Казанцы шутят о ВАР //

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