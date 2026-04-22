«Динамо» — «Рубин»: казанцы вышли вперед

«Рубин» открыл счет в матче против московского «Динамо» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

На 19-й минуте отличился Жак Сиве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

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