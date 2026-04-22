Гершкович презентовал собственную книгу «Вижу мяч» перед игрой «Динамо» — «Рубин»

Бывший нападающий «Динамо» и председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался о презентации собственной книги «Вижу мяч».

«Я рассказал о своей футбольной жизни так, как помню. Постарался избежать пафоса и излишней героизации. Легко и с удовольствием обошелся без желтизны и чернухи. А также, по возможности, без негатива, потому что суть игры в футбол — удовольствие, радость и счастье для всех», — сказал Гершкович.

Михаил Гершкович выступал за «Локомотив», «Торпедо» и «Динамо». Он становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны.