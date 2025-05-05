Футбол
5 мая, 10:00

«Динамо» реализовало свыше 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«На матч «Динамо» — «Спартак» реализовано свыше 15 000 билетов», — сообщили «СЭ» в клубе.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 11 мая, и начнется в 19.30 мск.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
