«Динамо» реализовало свыше 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Динамо» рассказали «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«На матч «Динамо» — «Спартак» реализовано свыше 15 000 билетов», — сообщили «СЭ» в клубе.

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 11 мая, и начнется в 19.30 мск.