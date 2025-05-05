Футбол
5 мая, 10:31

Корнеев назвал полным провалом результаты «Спартака» в РПЛ: «У команды до сих пор нет четкого основного состава»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре «СЭ» отреагировал на ничью «Спартака» с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Что касается чемпионата, то да, это полный провал. Да, был хороший отрезок, но у «Спартака» до сих пор нет четкого основного состава, многие решения по ходу матчей вызывают недоумение. Как будто тренерский штаб, включая главного тренера, иногда не понимают, что делают! Не сказать, что игроки прибавляют индивидуально или как команда в целом, есть сомнения! Потрачены огромные средства, но не на позиции, которые нуждались в усилении, поэтому до сих пор нет баланса. Только победа в Кубке может сгладить этот сезон, но надо еще пройти «Ростов». Ощущения, что «Спартак» легко в финал точно не выйдет», — сказал Корнеев «СЭ».

После этой ничьей красно-белые лишились шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание «Спартака» от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

Финал пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 15 мая в Москве.

Игорь Корнеев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Palacios

    Откуда? А я отвечу... Корнеев очень избирателен в своей желчи. Он постоянно говорит негавтив в сторону Спартака. Постонно. И никогда, в сторону Зенита. Очень редко в сторону ЦСКА. Это логично, конечго. Но тогда беспристрастием и объективностью здесь не пахнет. Какой он, нкй, тогда эксперт?! Однобокое уязвленное дно. Что, впрочем, вписывается в канву политики газпромовского МАТЧ ТВ. Туда только таких и зовут. Облизывать всю грязь и нищету СПБ.

    06.05.2025

  • rashton22

    О, великий эксперт появился.

    05.05.2025

  • rashton22

    откуда столько злобы? Что-то личное? Удивляюсь таким комментаторам, это же просто спорт, а такое дерьмо напишут, как будто их обокрали. Блин, такие эмоции, столько негатива...

    05.05.2025

  • Армеец

    Да состав есть...идей нет! А это уже тренерство в чистом виде!

    05.05.2025

  • Веравалер

    Давненько это чмо не комментировало спартак. Но тут свой шанс не упустило. Уж не знаю, какие специалисты всерьёз обсуждали в начале сезона перспективы Спартака на золото. Скорее, все сходились к тому,что и в птёрку может не попасть. И вот - скорее всенго, попадёт. Не ахти какой результат, но не провал, тем более - полный. Осеовной состав чётко (ЧЁТКО, корнюша) определён. Подпереть вот его некем - это да. Во многом это и сыграло в минус. Ну и тактическая однобокость: шаг в сторону от основной схемы неизбежно оборачивается потерей очков. Но это тоже в том числе и потому, что исполнителей на разнообразные схемы нет в наличии.

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    а в чем он неправ? молоть языком ты можешь, а в по сути что-нить скажи.

    05.05.2025

  • ANTI BOMG

    Весной Станокович НЕОДНОКРАТНО говорил после провальных матчей, что берет всю вину на себя! Это как? Какие санкции за то, что ты совершенно не готовишься к играм, во всяком случае, так это выглядит со стороны! Развалил то, что было создано осенью непосильным трудом. Купил игроков, которые не усилили конкуренцию, а внесли хаос в сами мозги тренера, который стал как-то встраивать многомилионные и ненужные покупки, чтобы оправдать потраченное бабло. Но я уже писал на других ветках подробно, что не Станковича надо винить-тот тренирует как умеет и сам, как Абаскаль, тернирует себя на Спартаке. Виноват лукойл! При нем в течение 20 лет ДЕСЯТЬ тренеров-иностранцев! И ни один из них не тренировал и 2-х лет! Успехи мизерны и случайны! Идем по пятам Динамо!

    05.05.2025

  • Келофин

    Чушь несешь,Корнеев. Смотрел бы все матчи Спартака-давно бы основной состав в лицо узнавал.Некоторых футболистов не было по дисквалификации плюс ротация.

    05.05.2025

  • Армеец

    Как всегда в точку...И кстати,про Угальде тоже...Где после зимы этот хваленый страйкер????

    05.05.2025

  • Jean4

    Зачем работать тому, у кого есть свой бизнес приносящий доход?

    05.05.2025

  • olc

    Какая уверенность, только надежда. Если выйдем в финал, как бы с Зенитом достойно сыграть.

    05.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    У вас Попов был спортивным, нормальный чувак, где он теперь ?! Хороших футболёров находил, не то что Корнеев - откопал где-то уровня ФНЛ француза Пюигренье...

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Пока в Спартаке продолжат играть ногомячисты уровня ФНЛ Денисов, Литвинов, Пруцев, Игнатов, а тренировать их будут тренеры, пригодные в лучшем случае для средненьких команд вторых лиг Италии и Испании, такая стабильность гарантирована.

    05.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Это называется "нет царя в голове". У Стана, естессна. Отсюда и безумные метания с основным составом, и откровенно идиотские замены. Впрочем, и вариант "у временщика-барыги нет совести" исключать нельзя.

    05.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Красно-белая МИСТИКА-стабильность После матча с Зенитом Спартак 4-й раз падает в одну и ту же воронку: Станкович 2-2-2, набранные очки 8 из 18 Станкович 2-2-2, 1й круг 8 из 18 Слишкович 2-2-2, 2й круг прошлого сезона 8 из 18 Абаскаль 2-2-2, 1й круг прошлого сезона 8 из 18 44% - чемпионский график ))

    05.05.2025

  • Бен Ричардс

    Согласен с Корнеевым. Для команды, которая имеет бюджет больше 100 млн. евро и тратит 30 млн. евро на усиление состава, 2 очка в 4 матчах за неполных два месяца с Рубином, Ахматом, Динамо (Махачкала) и Факелом это полный провал.

    05.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Это не полный ПРОВАЛ, а только чтоб не слишком проваливался... (с)

    05.05.2025

  • Gordon

    Результаты весной, действительно, так себе, но состав, как раз, вполне есть.

    05.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Алаевский календарик "тики-така": Прошлой осенью СпаМ и Локо сыграли по 10 матчей из 12 в Москве, а Зенит 2 раза по 3 матча подряд на выезде, за это же время. Итого: лишь 4 дома + 8 выезд. Теперь пришла очередь прибить Ростов, который 7 матчей из 8 проведёт на выезде: 3 подряд + 4 подряд. С приходом Алаева каждый год такая фишечка для москоу-клубиков. В прошлом сезоне Динама сыграла 9 матчей подряд из 10 в Москве... Но Бог не фраер! ):soccer:

    05.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Алкаш корнеев вылез

    05.05.2025

  • Alexey Bulatov

    Может Корнееву следует на трезвую голову,если такое возможно,оценить ситуацию и не брызгать слюной...и ненормат.лексикой!?

    05.05.2025

  • hant64

    Камоцци сказал же - спрашивайте с кого угодно, но со Станковича не надо, он же святой. И да, Станкович со своим тренерским штабом всегда понимает, что делать - главное, делать вид, что умеешь тренировать, а там - как повезёт, сколько удастся по времени пускать пыль в глаза людям, ответственным за решения в Спартаке.

    05.05.2025

  • zoolord

    Даже в том, что смогут пройти Ростов, у меня уверенности нет никакой. Он сейчас в хорошей форме, а мы пока в ж...

    05.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Ну-да, ну да! Народные являются посмешищем уже четверть века, а кругом одни недоэксперты. Какие глоры = такой и клуП (( Селяви:soccer:

    05.05.2025

  • hovawart645

    Нефтяные Ростов пройдут - что бы газовые их в финале показательно разделали! Гештальт барину закрыли.

    05.05.2025

  • Роман Морковкин

    Бывший спортивный директор Зенита... Звучит как бывший интеллигентный человек.

    05.05.2025

  • Роман Морковкин

    О, снова Корнешончик заквакал. В прошлый раз после его оналитеги касаемо трансферов Спартака ему надолго рот приткнули. Мало Игоряша посмешищем был в своей недоэкспертизе, отлегло, решил ещё поумничать. Ну что же, это хороший знак, значит остальные матчи сезона Спартак выиграет, а финал кубка, вполне вероятно, с особым цинизмом.

    05.05.2025

  • Palacios

    Это вопрос к составителям календаря и сетки турнира.

    05.05.2025

  • Эрик Стейн

    Так тут общая бяда.1 Тренера и люди отвечающие за физ.подготовку-что летом, что зимой не смогла подготовить команду к сезону,2 Манагеры-снова взяли игроков не на проблемные позиции(опорник, правый защитник и правый вингер),могли взять 1 сильного вместого Ливая(ЦН-играет Угальде,ПВ-Ливай не очень там играет+в команде и так 2 не стабильных) и Солари(который не лучше Бонгоды)3 Станкович-с его постоянными экспериментами, даже когда состав, вроде, стабилизировался....Пока не возьмут сильного тренера и не будут брать игроков точечено+с прицелом на будущее, каждый год будет одно и тоже

    05.05.2025

  • Иван

    уже скоро 10 лет как безработный, но все еще знаток всего и вся

    05.05.2025

  • Slim Tallers

    Так влили 100 лямов на усилении состава и взяли тренером физрука. Зато он им байки рассказывает о своём футбольном прошлом.

    05.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Я частично согласен. Но это не полный провал. С лидерами мы сыграли более-менее, за счёт организации и мотивации. Но там, где надо было выигрывать на классе, не оказалось ни класса, ни дисциплины. Зачем было зимой вносить сумятицу в наигранный состав? Вот здесь провал.

    05.05.2025

  • azmiser

    А с какой стати СпаМ с Ростовом должны играть в Москве?

    05.05.2025

    • «Динамо» реализовало свыше 15 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

    Орлов о Глушенкове: «Не уверен, что он вернется на свой прежний уровень. Опять не попал в игру!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

