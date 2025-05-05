Корнеев назвал полным провалом результаты «Спартака» в РПЛ: «У команды до сих пор нет четкого основного состава»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре «СЭ» отреагировал на ничью «Спартака» с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Что касается чемпионата, то да, это полный провал. Да, был хороший отрезок, но у «Спартака» до сих пор нет четкого основного состава, многие решения по ходу матчей вызывают недоумение. Как будто тренерский штаб, включая главного тренера, иногда не понимают, что делают! Не сказать, что игроки прибавляют индивидуально или как команда в целом, есть сомнения! Потрачены огромные средства, но не на позиции, которые нуждались в усилении, поэтому до сих пор нет баланса. Только победа в Кубке может сгладить этот сезон, но надо еще пройти «Ростов». Ощущения, что «Спартак» легко в финал точно не выйдет», — сказал Корнеев «СЭ».

После этой ничьей красно-белые лишились шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание «Спартака» от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

Финал пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится 15 мая в Москве.