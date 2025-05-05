Футбол
5 мая, 09:40

Асильдаров: «Самородов — очень хорошее приобретение для «Ахмата»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший нападающий клубов «Тобол» и «Ахмат» Шамиль Асильдаров высказал мнение об игре Максима Самородова за грозненский клуб.

«Самородов — очень хорошее приобретение для «Ахмата». По игре видно, что он здорово влился в коллектив. Я думаю, шансы сохранить прописку в РПЛ у них есть, 100%. Уход Максима на повышение? Это как они с клубом решат. В целом, ему ведь всего 22 года — спешить некуда», — сказал Асильдаров Meta-ratings.kz.

Асильдаров — легенда дагестанского футбола. В РПЛ он забил 41 гол в 124 матчах. В 2016 году нападающий подписал контракт с «Тоболом», но сыграл за команду из Костаная всего 18 матчей.

Самородов перешел в «Ахмат» в августе 2024 года. По неподтвержденной информации, несколько других клубов РПЛ интересуются Самородовым. При этом есть вероятность, что футболист покинет грозненский клуб.

Источник: Metaratings.kz
Шамиль Асильдаров
РПЛ
ФК Ахмат
