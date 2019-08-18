«Динамо» проиграло «Локомотиву»

«Динамо» на своем поле в матче 6-го тура РПЛ уступило «Локомотиву» (1:2).

Уже на 3-й минуте в своей дебютной игре отличился немецкий нападающий бело-голубых Максимилиан Филипп. Железнодорожники ответили ударами Алексея Миранчука (с пенальти) и Антона Миранчука (после стеночки с братом в штрафной).

Для Юрия Семина эта встреча стала 600-й в качестве главного тренера в чемпионате России.

«Локомотив» (13 очков) догнал идущий вторым «Краснодар», «Динамо» (5 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице.

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6-й тур

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Филипп, 3 (1:0). Ал.Миранчук, 28 — с пенальти (1:1). Ант.Миранчук, 82 (1:2).

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Кардозу, 59), Каборе, Нойштедтер, Нжи, Филипп (Грулев, 83), Шейдаев.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).

Предупреждения: Баринов, 2. Шиманьски, 13. Шуньич, 48. Крыховяк, 67. Идову, 68. Игнатьев, 84. Гильерме, 87.

Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Сухой (Люберцы). Вилков (Нижний Новгород).

18 августа. Москва. Стадион «Динамо». 17837 зрителей.

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