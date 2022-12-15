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Сегодня, 14:55

«Динамо» продлило контракты с двумя игроками молодежной сборной России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Александр Кутицкий и Ярослав Гладышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» продлило контракт с опорным полузащитником Александром Кутицким. 20-летний футболист в нынешнем сезоне провел 18 матчей за бело-голубых, забил 1 гол.

Также клуб сегодня продлил договор с атакующим полузащитником Ярославом Гладышевым, о чем ранее сообщил Telegram-канал «Шинель Берии». На счету 19-летнего игрока 19 матчей, 4 гола и 3 результативные передачи.

Новые соглашения с двумя футболистами молодежной сборной России действуют до лета 2026 года.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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