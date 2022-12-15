«Динамо» продлило контракты с двумя игроками молодежной сборной России

Как стало известно «СЭ», «Динамо» продлило контракт с опорным полузащитником Александром Кутицким. 20-летний футболист в нынешнем сезоне провел 18 матчей за бело-голубых, забил 1 гол.

Также клуб сегодня продлил договор с атакующим полузащитником Ярославом Гладышевым, о чем ранее сообщил Telegram-канал «Шинель Берии». На счету 19-летнего игрока 19 матчей, 4 гола и 3 результативные передачи.

Новые соглашения с двумя футболистами молодежной сборной России действуют до лета 2026 года.