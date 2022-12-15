Защитник «Химок» Филин близок к переходу в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», защитник «Химок» Александр Филин, вероятнее всего, зимой перейдет в «Торпедо».

Сторонам осталось уладить финансовые вопросы.

Ранее «СЭ» сообщал, что Филин, а также Дмитрий Тихий, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие футболисты «Химок» могут покинуть клуб из-за финансовых разногласий с руководством.

Филин перешел в «Химки» в июле 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 14 матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями.