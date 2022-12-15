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Агент Синьков рассказал об интересе клубов РПЛ к его клиентам из Сербии и Белоруссии

Виктория Кравченко
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Руководитель футбольного агентства Антон Синьков рассказал об интересе клубов РПЛ к его клиентам из Сербии и Белоруссии. Он заявил, что футболистам из Белоруссии сейчас тяжело устроиться в России.

«На молодого вратаря «Динамо» Брест Михаила Козакевича я очень рекомендую скаутам обратить внимание. Очень сильно провел последний сезон. Тащил команду, несмотря на еще юный возраст», — добавил Синьков Metaratings.ru.

Агент добавил, что активно ведет сотрудничество с молодыми игроками Сербии, однако к переезду в РПЛ они пока не готовы.

«Посоветовал обратить внимание на левого латераля Бояна Ковачевича. Физически мощный игрок с очень серьёзным объемом и шикарной левой ногой. В данный момент играет в чемпионате Кипра. Способен усилить любую команду из так называемых андердогов в России», — сказал Синьков.

20-летний Козакевич играет в составе брестского «Динамо» с февраля 2021 года. В активе голкипера 25 матчей, 31 пропущенный гол и десять матчей «на ноль».

26-летний Ковачевич выступает в чемпионате Кипра за клуб «Докса Катакопия». На счету игрока 45 матчей и четыре ассиста.

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