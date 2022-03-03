Ряд клубов РПЛ предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал из премьер-лиги

Ряд клубов РПЛ предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал в ФНЛ

По данным «СЭ», ряд представителей РПЛ на общем собрании в среду предложил, чтобы по итогам текущего сезона ни один клуб не вылетал в ФНЛ из-за возможного нарушения спортивного принципа в случае отъезда легионеров из команд. Также поступило предложение о расширении лиги до 18 команд, о чем ранее сообщал «Чемпионат».

Альтернативный вариант расширения: 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют стыковые матчи с 3-м и 4-м клубом ФНЛ.

Данный вопрос находится в стадии обсуждения, все официальные решения будут приняты позднее.