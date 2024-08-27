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Судейство

Сегодня, 11:32

«Динамо» подало протест на эпизод с неназначенным в ворота «Краснодара» пенальти

Константин Белов
Корреспондент
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«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по одному эпизоду матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1), об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Московский клуб попросил разобрать момент с неназначенным пенальти на 85-й минуте. В данном эпизоде полузащитник «Краснодара» Александр Черников задержал руками убегавшего от него защитника «Динамо» Диего Лаксальта.

После 6 матчей «Динамо» с 12 очками идет 4-м в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает 3-е место, набрав 12 очков.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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