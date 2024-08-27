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Сегодня, 11:04

Почетный президент ОКР Жуков: «У меня, как у болельщика, нет желания видеть Соболева в «Спартаке»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Мне кажется, что у «Спартака» нет нужды в Соболеве. Его кто-то держит в клубе? Он же вроде бы какие-то переговоры ведет с «Зенитом» или с кем-то еще. Пусть договаривается. Тем более, если он не хочет играть за красно-белых. У меня, как у болельщика, нет желания видеть Александра в «Спартаке», — сказал Жуков «СЭ».

Футболист выступает за «Спартак» с 2020 года. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что Соболев ведет переговоры о возможном переходе в «Зенит».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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