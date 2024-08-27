«Ростов» попросил ЭСК РФС разобрать эпизод с неназначенным в ворота «Локомотива» пенальти

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по одному эпизоду матча 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Ростов» попросил разобрать момент с неназначенным пенальти. На 61-й минуте игры защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ударил шипами защитника «Ростова» Максима Осипенко.

После 6 матчей «Ростов» с 8 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» лидирует в РПЛ, набрав 15 очков.