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Судейство

Сегодня, 11:45

«Ростов» попросил ЭСК РФС разобрать эпизод с неназначенным в ворота «Локомотива» пенальти

Константин Белов
Корреспондент
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«Ростов» обратился в ЭСК РФС по одному эпизоду матча 6-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Ростов» попросил разобрать момент с неназначенным пенальти. На 61-й минуте игры защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ударил шипами защитника «Ростова» Максима Осипенко.

После 6 матчей «Ростов» с 8 очками идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» лидирует в РПЛ, набрав 15 очков.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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«Динамо» подало протест на эпизод с неназначенным в ворота «Краснодара» пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
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Ростов – Факел
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