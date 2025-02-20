«Динамо» объявило о подписании Глебова из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подписал контракт с «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на пять лет. Сообщалось, что ростовчане получат за игрока 9 миллионов евро, учитывая бонусы. Глебов будет играть за бело-голубых под 15-м номером.

Глебов выступал за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.