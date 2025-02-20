«Динамо» сегодня оформит трансфер Глебова из «Ростова» за 9 миллионов евро
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов перейдет в «Динамо», сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, стороны согласовали условия сделки. Московский клуб заплатит за 25-летнего россиянина 9 миллионов евро, включая бонусы. Ожидается, что о переходе объявят сегодня.
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.
Источник: РБ Спорт
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|19
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|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
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|
5
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|9
|6
|0
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|5
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|
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|9
|1
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|4
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|9
|1
|2
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
|14:00
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|11.10
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|П
|
|
Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
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|К
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|
|
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|2
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|1
|1
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