«Динамо» сегодня оформит трансфер Глебова из «Ростова» за 9 миллионов евро

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов перейдет в «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, стороны согласовали условия сделки. Московский клуб заплатит за 25-летнего россиянина 9 миллионов евро, включая бонусы. Ожидается, что о переходе объявят сегодня.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативный пас.