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Сегодня, 09:10

Кого подпишут «Зенит» и «Краснодар»? От кого избавится «Спартак»? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

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Футболисты Лечи Садулаев, Антон Зиньковский и Даниил Хлусевич
Лечи Садулаев, Антон Зиньковский и Даниил Хлусевич.
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Трансферное окно зимы 2025: все сделки клубов чемпионата России — свершившиеся и потенциальные.

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Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
Пришли

-

Возможные переходы

н. Энрике («Ботафого»)
п. Садулаев («Ахмат»)
п. Хлусевич («Спартак»)

Ушли

-

Возможные переходы

п. Мантуан («Коринтианс»)
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Мурад Мусаев
Пришли

-

Возможные переходы

н. Весли Рибейро («Интернасьонал»)

Ушли

-

Возможные переходы

п. Сперцян («ПСЖ»)
Динамо
Москва
Главный тренер
Марцел Личка
Пришли

-

Возможные переходы

п. Хлусевич («Спартак»)

Ушли

-

Возможные переходы

н. Грулев («Пари НН»)
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
Пришли

-

Возможные переходы

п. Зиньковский («Спартак»)

Ушли

-

Возможные переходы

з. Тикнизян («Севилья»)
Спартак
Москва
Главный тренер
Деян Станкович
Пришли

-

Возможные переходы

в. Волк («Динамо» Мх)
п. Лончар («Акрон»)

Ушли

-

Возможные переходы

п. Зорин (аренда — «Акрон», «Пари НН»)
п. Хлусевич («Зенит», «Динамо»)
п. Зиньковский («Локомотив», «Химки»)
п. Угальде (клубы Испании)
н. Виллиан Жозе («Лас-Пальмас»)
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Марко Николич
Пришли

-

Возможные переходы

п. Лончар («Акрон»)
н. Борха («Ривер Плейт»)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Рубин
Казань
Главный тренер
Рашид Рахимов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

н. Орозко (окончание аренды)

Возможные переходы

-
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Сергей Ташуев
Пришли

-

Возможные переходы

гл. тр. Федотов
н. Чесноков («Тобол»)

Ушли

-

Возможные переходы

п. Садулаев («Зенит»)
Факел
Воронеж
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

з. Мастерной (свободный агент)
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Давид Деограсия
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

-
Пари НН
Нижний Новгород
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Пришли

-

Возможные переходы

н. Грулев («Динамо»)
п. Зорин («Спартак», аренда)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Химки
Химки
Главный тренер
Франк Артига
Пришли

-

Возможные переходы

п. Зиньковский («Спартак»)

Ушли

-

Возможные переходы

-
Динамо
Махачкала
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Пришли

-

Возможные переходы

-

Ушли

-

Возможные переходы

в. Волк («Спартак»)
Акрон
Тольятти
Главный тренер
Заур Тедеев
Пришли

-

Возможные переходы

п. Зорин («Спартак», аренда)
н. Чесноков («Тобол»)

Ушли

-

Возможные переходы

п. Лончар («Спартак», ЦСКА)

Клубы расположены по итоговой таблице чемпионата России-2023/24.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Ошибок судей меньше не стало. РПЛ бьет тревогу!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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18 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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