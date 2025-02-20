Агент Абдельмагида заявил, что переход Хоссама в российский клуб возможен летом

Футбольный агент Анисс Беншабане заявил, что его клиент, защитник «Замалека» Хоссам Абдельмагид, мог оказаться в России этой зимой.

«Этой зимой несколько клубов РПЛ выходили на нас, мы общались. Но Хоссам до лета останется в «Замалеке». Думаю, летний трансфер в Россию вполне возможен», — отметил агент «РБ Спорт».

Абдельмагид в текущем сезоне провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Замалеком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Хоссам Абдельмагид является победителем Египетской Премьер-лиги (2021/2022), Кубка Египта (2020/2021), Кубка Конфедераций КАФ (2023/2024) и Суперкубка КАФ (2024) в составе «Замалека».