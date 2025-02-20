Дьяков назвал самого стабильного нападающего РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков назвал лучшего нападающего РПЛ.

«Лучший форвард РПЛ? Угальде здорово играет только в первой части этого сезона. В прошлом сезоне его вообще не было видно. Я его частенько критиковал, в том году было по делу. Но в этом сезоне Станкович его раскрыл. А Кордоба играет на очень приличном уровне не один год. На мой взгляд, 70-80 процентов всех заслуг и успехов «Краснодара» — это игра Кордобы.

Можно посмотреть последние матчи «Краснодара» перед паузой, в которых команда Мусаева не выигрывала и не забивала. А потому что Кордобу чуть прикрыли, и в матчах со «Спартаком» и «Локомотивом» «Краснодар» просел. Без него у «Краснодара» совсем не идет игра. Поэтому лучшим форвардом РПЛ назову Кордобу. За последние годы он самый стабильный нападающий в РПЛ. Да он не забивает по 30 мячей за сезон, но он очень полезен для команды», — сказал Дьяков Legalbet.ru.

В текущем сезоне Кордоба сыграл за «Краснодар» в 18 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июля 2027 года. Стоимость колумбийского нападающего оценивается в 14 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.