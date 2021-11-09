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«Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова

21:20
Максимилиано Кофрие и Гамид Агаларов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиано Кофрие и Гамид Агаларов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в московское «Динамо».

«Динамо» к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в «Уфе», все в порядке», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

21-летний форвард на данный момент является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 11 голов в 14 матчах.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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