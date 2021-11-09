«Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова
21:20
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в московское «Динамо».
«Динамо» к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в «Уфе», все в порядке», — сказал Газизов «СЭ».
Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.
21-летний форвард на данный момент является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 11 голов в 14 матчах.
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