«Динамо» не обращалось в «Уфу» по поводу Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Гамида Агаларова в московское «Динамо».

«Динамо» к нам не обращалось с намерением приобрести Агаларова в зимнее трансферное окно. Он в «Уфе», все в порядке», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

21-летний форвард на данный момент является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 11 голов в 14 матчах.