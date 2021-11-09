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«Спартак» пожелал крепкого здоровья новорожденной дочери Рассказова

21:29
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«Спартак» поздравил своего защитника Николая Рассказова. У него родилась вторая дочь.

«У Николая Рассказова родилась вторая дочь! Девочку назвали Мия. От всего сердца поздравляем Колю и его супругу с прибавлением в семействе, желаем крепкого здоровья маме и новорожденной!» — говорится в сообщении.

У пары также есть дочь Ника, которая появилась на свет в 2019 году. В сезоне-2021/22 23-летний Рассказов сыграл за «Спартак» 15 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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Евгений Петров все материалы автора

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