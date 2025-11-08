«Динамо» — «Акрон»: Бабаев и Тюкавин выйдут с первых минут, Дзюба — вне заяки

Московское «Динамо» и «Акрон» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Кутицкий, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол.

Нападающий тольттинцев Артем Дзюба не вошел в заявку на матч. 37-летний форвард продолжает восстанавливаться от повреждения.

Игра пройдет 8 ноября на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.