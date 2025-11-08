Канчельскис считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке»: «Будет некрасиво, если он сейчас покинет команду»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

«Надо доработать сезон до конца и потом сказать спасибо «Спартаку». В любом случае, сейчас покидать команду будет неправильно. Это некрасиво просто», — сказал Канчельскис «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата России с 22 очками.