8 ноября, 15:55
«Динамо» дома проиграло «Акрону»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
В следующем туре РПЛ московское «Динамо» примет «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 23 ноября на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» примет дома «Сочи» в 16-ом туре Премьер-Лиги. Игра пройдёт на «Солидарность Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Москве.
«Акрон» обыгрывает «Динамо» на «ВТБ Арене»
Голы Пестрякова и Лончара после ошибок в защите у «Динамо» дали свои плоды. Весь первый тайм был за московской командой. Забить подопечным Валерия Карпина не удавалось. Получилось отыграть один мяч лишь в конце благодаря голу Сергеева, но было уже слишком поздно.
90+2-я минута. Бокоев после передачи со совей штрафной не реализовал выход на рандеву с Расуловым. Не успевал защитник перехватить мяч и пробил полузащитник гостей по воротам. Вратарь «Динамо» вырцчил свою команду.
90-я минута. Навес от Фернандеса в штрафную «Динамо» проходит. Фернандес из «Динамо» в рамках правил толкнул Болдырева. Затем на добивании Бакаев не сумел пробить в створ. Момент заигран.
Сергеев сокращает отставание в счёте
88-я минута. Навес на Ивана Сергеева в штрафную дал свои плоды. Центрфорвард «Динамо» опередил Рочу, пробив с двух метров в створ. Гудиев ничем помочь своей команде не мог.
86-я минута. Прессинг от «Динамо» заканчивается ударом. Осипенко навешивал в штрафную. Тюкавин пробивал вблизи, Эсковаль и Хосонов блокируют удар. Гудиев — на месте. Забирает Виталий мяч в руки.
82-я минута. Гладышев дошёл до чужой штрафной и навесил на голову Сергееву. Но далеко не самый габаритный Роча перевесил нападающего «Динамо» и перевёл мяч на угловой.
Лончар забивает второй мяч для «Акрона»
80-я минута. Гол! Чудовищная ошибка Фернандеса после передачи игрока «Акрона» на чужую половину поля. Парагваец попал в грудь Рубенсу. Мяч отрикошетил к Лончару. Черногорский игрок реализовал выход один в один.
78-я минута. Центральные и крайние защитники «Динамо» активно идут в шьтрафную соперника. Касерес пытался пробить в штрафной Гудиева, эсковаль ему помешал.
76-я минута. Гладышев и другие футболисты «Динамо» вешают верхом в штрафную мяч. На место либо Гудиев, либо габаритные защитники тольяттинской команды.
74-я минута. Осипенко подавал в штрафную точно на голову нападающему Тюкавину.Мяч от Константина отрикошетил в другую сторону от ворот.
70-я минута. Бакаев навешивал в штрафную с фланга в финале скоростной контратаки. На месте оказался Расулов. Но до этого Пестряков нарушил правила на Рубенсе, подтолкнув того в спину.
67-я минута. Атаку за атакой проводит «Динамо». Рубенс вошёл в штрафную и пробил в створ. Гудиев вытащил из угла. На добивании помог Эсковаль.
64-я минута. Моментальная замена после пропущенного от «Динамо»: Окишор и Сергеев появились на поле вместо Бабаева и Кутицкого.
Пестряков выводит «Акрон» вперёд
63-я минута. Гол! Идеальная поперечная передача от Хосонова со своей половины поля. Пестряков вышел практически один на один с вратарем. Гости счёт в матче открыли.
61-я минута. Бителло навешивал верхом в штрафную. В последние минуты защитники «Акрона» снимамают все верхние передачи.
56-я минута. Активировались футболисты «Динамо». В начале Гладышев пытался пробить прямым ударом со штрафного. Гудиев перевел на угловой. Затем опасный навес, вновь от Гладышева. Гудиев вновь на месте.
54-я минута. Болдырев с правого фланга заходил в штрафную. Пробил с рикошетом от ноги Фернадеса. Расулов на линии вратарской достал мяч в последний момент.
52-я минута. Гладышев прошёл в одиночку по флангу и пытался пробросить его в штрафную «Акрона» — не вышло.
49-я минута. Стал «Акрон» активнее возле чужих ворот. Фернандес пытался обработать мяч и чуть было не подарил его в своей штрафной. Вовремя центральный защитник выбил его на угловой.
Второй тайм стартовал
46-я минута. И сразу двойная замена в составе «Акрона»: Беншимол и Кузьмин покинули поле. Вместо них вышли Болдырев и Бакаев.
Команды уходят на перерыв при счёте 0:0
45 минут без компенсированного времени позади. За это время у «Акрона» было несколько выходов к воротам Расулова. Футболисты «Динамо», имея достаточное количество моментов, не сумели отправить мяч в ворота Гудиева. Ждём вторую половину встречи.
43-я минута. Выход один на один мог состояться у ворот Гудиева. Гладышев в одиночку пытался пройти двух защитников «Акрона». Гудиев оказался в нужном месте и забрал мяч в руки.
42-я минута. Ошибка от Фернандеса едва не привела к голу гостей. Беншимол отдавал передачу на Кузьмина после перехвата вощле ворот хозяев. Кузьмин не сумел догнать ловольно сильный пас. Упущен верный момент у «Акрона».
39-я минута. Рубенс решил навесить в штрафную. На передачу отозвался Гладышев. Удар не получился. Затем пытался добить Касерес. Выстрел парагвайца блокируют сразу несколько футболистов гостей.
34-я минута. Бабаев обработал мяч своей же пяткой и пробил в створ ворот Гудиева. Мяч попал в Эсковаля. Роман пробил ещё раз с рикошета — удар пришелся чуть левее створа.
31-я минута. Касерес пробрасывал мяч в штрафную. Тюкавин хотел пробить в касание, но вместо этого принял мяч грудью. Футбольный снаряд отрикошетил и вылетел из штрафной Гудиева.
28-я минута. Забрасывал мяч в штрафную Фомин. Бителло бежал на всех скоростях, пытаясь переправить мяч головой в ворота. Бразильца опередил Гудиев, выбив мяч кулаками.
26-я минута. Практически первая полноценная атака в сторону ворот Расулова. Кузьмин принял мяч головой в штрафной хозяев и пробил в створ. Удар вышел очень слабым и оказался в руках у вратаря «Динамо».
21-я минута. В этом отрезке матча атакует исключительно команда Валерия Карпина. Ещё один штрафной привёл к подаче во вратарскую команды из Тольятти. Первый на мяче был Виталий Гудиев.
18-я минута. Ещё один опасный момент возле ворот Гудиева. Рубенс пробил в сторону ворот после подачи Гладышева с углового. Рикошет в метре от ворот. Затем издали пробивал Бителло. Удал у бразильца пришёлся точно по центру. Вратарь гостей без проблем забрал его себе в руки.
17-я минута. Подача Бителло с углового вновь чуть не привела к голу. Голкипер «Акрона» выронил мяч из рук, однако Фернандес не успел подстроиться под удар. Гости отбиваются.
14-я минута. Летел Джаковац в ноги Бителло. Обошлось без желтой полузащитнику гостей. Динамовцы получили право на штрафной.
11-я минута. Первая жёлтая карточка в матче. Эсковаль получил её за наступ на ногу Тюкавина.
10-я минута. Яркая попытка Бителло положить мяч прямым ударом с углового имела место быть. Гудиев в последний момент выбил мяч из угла своих ворот.
7-я минута. Попытка Эсковаля забросить мяч прямиком в штрафную не увенчалась успехом. В верховой борьбе Бокоева опередил Фернандес, выбив мяч за боковую вновь.
5-я минута. Атака со стороны московской команды. Гладышев отдал передачу низом на Фомина. Даниил поделился с Касересом, а у последнего не получился навес в штрафную соперника. Мяч в руках у Гудиева.
2-я минута. Первый же аут возле ворот хозяев приводит к моменту. Фернандес вбрасывал мяч из-за боковой на Хосонова. Первым на пути мяча оказался защитник «Динамо» Касерес.
Первый символический удар по мячу в матче наносят экс-хоккесит «Динамо» Андрей Николюшин и ьывший врвтарь динамовцев Роман Березовский.
Команды выходят из подтрибунного помещения
Совсем скоро прозвучит стартовый свисток на «ВТБ арене».
Гости из Тольятти выйдут в следующем составе:
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол.
Стартовый состав «Динамо» на домашний матч с «Акроном»
«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Кутицкий, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.
«Динамо» — «Акрон»: история встреч
В РПЛ команды пересекались друг с другом всего два раза. Было это в прошлом сезоне РПЛ. В обеих встречах результат был за «Динамо» (2:0 и 2:1).
«Динамо» — «Акрон»: турнирное положение команд
Команда Валерия Карпина в этом сезоне РПЛ одержала всего 4 победы: над «Крыльями Советов» (3:2), над «Оренбургом» (3:1), над «Пари НН» (3:0) и «Ростовом» (1:0). От призовой тройки бело-голубых отделяет 12 очков в таблице.
«Акрон» Заура Тедеева расположился недалеко от московского клуба — 10-е место в таблице и 15 очков. В этом сезоне РПЛ клуб из Самарской области одержал всего три победы — над «Ростовом» и «Пари НН» с одинаковым счетом (1:0), а также команде удалось разгромить «Сочи» (4:0).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Акрон»
В прямом эфире игру «Динамо» — «Акрон» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Акрон»
Матч «Динамо» — «Акрон» состоится в субботу, 8 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
Alexander Yurov
Валера не способен руководить командой в которой куча хороших игроков. Он не Фергюсон, не Мауринье и даже не Романцев
08.11.2025
это как так нет? почитай в разделе ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ статью о поражении. там через раз-ВАЛЕРА,ПОШЕЛ ВОН!
08.11.2025
Andrey Konyakhin
Все Станковича обсерают!
08.11.2025
molex82
может теперь уже наконец перестанут валеру в Спартак сватать)
08.11.2025
Andrey Konyakhin
Очередная пощечина Карпину!
08.11.2025
Владимир Соколов
Почему нет призывов: Валера, на выход!
08.11.2025
Автогол
С другой стороны Карпин выше Ростова в таблице, значит прогресс есть!
08.11.2025
Alexander Yurov
Карпуша куда же ты пойдешь теперь? Не можешь высокие задачи решать
08.11.2025
Макс
Зато Зенит обыграли в ничего не значащем матче.
08.11.2025
Владимир К.
Последний матч у Валеры.
08.11.2025
Сергей Гречин
Вот настоящий уровень Динамиков. Зенит им еще в ответке три отгрузит!!
08.11.2025
Vadson
Динамо сыграт???? Вы там уже узбеков на должность редактора берёте?)
08.11.2025
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2