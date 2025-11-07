Футбол
Live

Live

8 ноября, 15:55

«Динамо» дома проиграло «Акрону»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 15-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
7 ноября, 17:00

В субботу, 8 ноября, московское «Динамо» проиграло «Акрону» (1:2) на «ВТБ Арене».

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Акрон

8 ноября, 16:06

А на этом всё! Спасибо, что следили за РПЛ с нами! До новых встреч!

8 ноября, 16:03

В следующем туре РПЛ московское «Динамо» примет «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет 23 ноября на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» примет дома «Сочи» в 16-ом туре Премьер-Лиги. Игра пройдёт на «Солидарность Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Москве.

8 ноября, 15:58

«Акрон» обыгрывает «Динамо» на «ВТБ Арене»

Голы Пестрякова и Лончара после ошибок в защите у «Динамо» дали свои плоды. Весь первый тайм был за московской командой. Забить подопечным Валерия Карпина не удавалось. Получилось отыграть один мяч лишь в конце благодаря голу Сергеева, но было уже слишком поздно.

8 ноября, 15:53

90+2-я минута. Бокоев после передачи со совей штрафной не реализовал выход на рандеву с Расуловым. Не успевал защитник перехватить мяч и пробил полузащитник гостей по воротам. Вратарь «Динамо» вырцчил свою команду.

8 ноября, 15:52

90-я минута. К основному времени матча добавлено 4 минуты.

8 ноября, 15:51

90-я минута. Навес от Фернандеса в штрафную «Динамо» проходит. Фернандес из «Динамо» в рамках правил толкнул Болдырева. Затем на добивании Бакаев не сумел пробить в створ. Момент заигран.

8 ноября, 15:49

Сергеев сокращает отставание в счёте

88-я минута. Навес на Ивана Сергеева в штрафную дал свои плоды. Центрфорвард «Динамо» опередил Рочу, пробив с двух метров в створ. Гудиев ничем помочь своей команде не мог.

8 ноября, 15:46

86-я минута. Прессинг от «Динамо» заканчивается ударом. Осипенко навешивал в штрафную. Тюкавин пробивал вблизи, Эсковаль и Хосонов блокируют удар. Гудиев — на месте. Забирает Виталий мяч в руки.

8 ноября, 15:43

82-я минута. Гладышев дошёл до чужой штрафной и навесил на голову Сергееву. Но далеко не самый габаритный Роча перевесил нападающего «Динамо» и перевёл мяч на угловой.

8 ноября, 15:41

Лончар забивает второй мяч для «Акрона»

80-я минута. Гол! Чудовищная ошибка Фернандеса после передачи игрока «Акрона» на чужую половину поля. Парагваец попал в грудь Рубенсу. Мяч отрикошетил к Лончару. Черногорский игрок реализовал выход один в один.

8 ноября, 15:39

78-я минута. Центральные и крайние защитники «Динамо» активно идут в шьтрафную соперника. Касерес пытался пробить в штрафной Гудиева, эсковаль ему помешал.

8 ноября, 15:36

76-я минута. Гладышев и другие футболисты «Динамо» вешают верхом в штрафную мяч. На место либо Гудиев, либо габаритные защитники тольяттинской команды.

8 ноября, 15:34

74-я минута. Осипенко подавал в штрафную точно на голову нападающему Тюкавину.Мяч от Константина отрикошетил в другую сторону от ворот.

8 ноября, 15:30

70-я минута. Бакаев навешивал в штрафную с фланга в финале скоростной контратаки. На месте оказался Расулов. Но до этого Пестряков нарушил правила на Рубенсе, подтолкнув того в спину.

8 ноября, 15:28

67-я минута. Атаку за атакой проводит «Динамо». Рубенс вошёл в штрафную и пробил в створ. Гудиев вытащил из угла. На добивании помог Эсковаль.

8 ноября, 15:25

64-я минута. Моментальная замена после пропущенного от «Динамо»: Окишор и Сергеев появились на поле вместо Бабаева и Кутицкого.

8 ноября, 15:23

Пестряков выводит «Акрон» вперёд

63-я минута. Гол! Идеальная поперечная передача от Хосонова со своей половины поля. Пестряков вышел практически один на один с вратарем. Гости счёт в матче открыли.

8 ноября, 15:21

61-я минута. Бителло навешивал верхом в штрафную. В последние минуты защитники «Акрона» снимамают все верхние передачи.

8 ноября, 15:16

56-я минута. Активировались футболисты «Динамо». В начале Гладышев пытался пробить прямым ударом со штрафного. Гудиев перевел на угловой. Затем опасный навес, вновь от Гладышева. Гудиев вновь на месте.

8 ноября, 15:14

54-я минута. Болдырев с правого фланга заходил в штрафную. Пробил с рикошетом от ноги Фернадеса. Расулов на линии вратарской достал мяч в последний момент.

8 ноября, 15:12

52-я минута. Гладышев прошёл в одиночку по флангу и пытался пробросить его в штрафную «Акрона» — не вышло.

8 ноября, 15:09

49-я минута. Стал «Акрон» активнее возле чужих ворот. Фернандес пытался обработать мяч и чуть было не подарил его в своей штрафной. Вовремя центральный защитник выбил его на угловой.

8 ноября, 15:06

Второй тайм стартовал

46-я минута. И сразу двойная замена в составе «Акрона»: Беншимол и Кузьмин покинули поле. Вместо них вышли Болдырев и Бакаев.

8 ноября, 14:49

Команды уходят на перерыв при счёте 0:0

45 минут без компенсированного времени позади. За это время у «Акрона» было несколько выходов к воротам Расулова. Футболисты «Динамо», имея достаточное количество моментов, не сумели отправить мяч в ворота Гудиева. Ждём вторую половину встречи.

8 ноября, 14:47

43-я минута. Выход один на один мог состояться у ворот Гудиева. Гладышев в одиночку пытался пройти двух защитников «Акрона». Гудиев оказался в нужном месте и забрал мяч в руки.

8 ноября, 14:46

42-я минута. Ошибка от Фернандеса едва не привела к голу гостей. Беншимол отдавал передачу на Кузьмина после перехвата вощле ворот хозяев. Кузьмин не сумел догнать ловольно сильный пас. Упущен верный момент у «Акрона».

8 ноября, 14:43

39-я минута. Рубенс решил навесить в штрафную. На передачу отозвался Гладышев. Удар не получился. Затем пытался добить Касерес. Выстрел парагвайца блокируют сразу несколько футболистов гостей.

8 ноября, 14:38

34-я минута. Бабаев обработал мяч своей же пяткой и пробил в створ ворот Гудиева. Мяч попал в Эсковаля. Роман пробил ещё раз с рикошета — удар пришелся чуть левее створа.

8 ноября, 14:36

31-я минута. Касерес пробрасывал мяч в штрафную. Тюкавин хотел пробить в касание, но вместо этого принял мяч грудью. Футбольный снаряд отрикошетил и вылетел из штрафной Гудиева.

8 ноября, 14:32

28-я минута. Забрасывал мяч в штрафную Фомин. Бителло бежал на всех скоростях, пытаясь переправить мяч головой в ворота. Бразильца опередил Гудиев, выбив мяч кулаками.

8 ноября, 14:29

26-я минута. Практически первая полноценная атака в сторону ворот Расулова. Кузьмин принял мяч головой в штрафной хозяев и пробил в створ. Удар вышел очень слабым и оказался в руках у вратаря «Динамо».

8 ноября, 14:26

22-я минута. Кутицкий получил первую жёлтую в составе хозяев за подкат на Роче.

8 ноября, 14:25

21-я минута. В этом отрезке матча атакует исключительно команда Валерия Карпина. Ещё один штрафной привёл к подаче во вратарскую команды из Тольятти. Первый на мяче был Виталий Гудиев.

8 ноября, 14:22

18-я минута. Ещё один опасный момент возле ворот Гудиева. Рубенс пробил в сторону ворот после подачи Гладышева с углового. Рикошет в метре от ворот. Затем издали пробивал Бителло. Удал у бразильца пришёлся точно по центру. Вратарь гостей без проблем забрал его себе в руки.

8 ноября, 14:20

17-я минута. Подача Бителло с углового вновь чуть не привела к голу. Голкипер «Акрона» выронил мяч из рук, однако Фернандес не успел подстроиться под удар. Гости отбиваются.

8 ноября, 14:18

14-я минута. Летел Джаковац в ноги Бителло. Обошлось без желтой полузащитнику гостей. Динамовцы получили право на штрафной.

8 ноября, 14:14

11-я минута. Первая жёлтая карточка в матче. Эсковаль получил её за наступ на ногу Тюкавина.

8 ноября, 14:13

10-я минута. Яркая попытка Бителло положить мяч прямым ударом с углового имела место быть. Гудиев в последний момент выбил мяч из угла своих ворот.

8 ноября, 14:12

7-я минута. Попытка Эсковаля забросить мяч прямиком в штрафную не увенчалась успехом. В верховой борьбе Бокоева опередил Фернандес, выбив мяч за боковую вновь.

8 ноября, 14:09

5-я минута. Атака со стороны московской команды. Гладышев отдал передачу низом на Фомина. Даниил поделился с Касересом, а у последнего не получился навес в штрафную соперника. Мяч в руках у Гудиева.

8 ноября, 14:05

2-я минута. Первый же аут возле ворот хозяев приводит к моменту. Фернандес вбрасывал мяч из-за боковой на Хосонова. Первым на пути мяча оказался защитник «Динамо» Касерес.

8 ноября, 14:04

Матч «Динамо» — «Акрон» стартовал

1-я минута. Встреча на «ВТБ Арене» началась.

8 ноября, 14:03

Первый символический удар по мячу в матче наносят экс-хоккесит «Динамо» Андрей Николюшин и ьывший врвтарь динамовцев Роман Березовский.

8 ноября, 13:59

Команды выходят из подтрибунного помещения

Совсем скоро прозвучит стартовый свисток на «ВТБ арене».

8 ноября, 13:22

Гости из Тольятти выйдут в следующем составе:

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол.

8 ноября, 13:19

Стартовый состав «Динамо» на домашний матч с «Акроном»

«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Кутицкий, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

7 ноября, 17:20

«Динамо» — «Акрон»: история встреч

В РПЛ команды пересекались друг с другом всего два раза. Было это в прошлом сезоне РПЛ. В обеих встречах результат был за «Динамо» (2:0 и 2:1).

7 ноября, 17:15

«Динамо» — «Акрон»: турнирное положение команд

Команда Валерия Карпина в этом сезоне РПЛ одержала всего 4 победы: над «Крыльями Советов» (3:2), над «Оренбургом» (3:1), над «Пари НН» (3:0) и «Ростовом» (1:0). От призовой тройки бело-голубых отделяет 12 очков в таблице.

«Акрон» Заура Тедеева расположился недалеко от московского клуба — 10-е место в таблице и 15 очков. В этом сезоне РПЛ клуб из Самарской области одержал всего три победы — над «Ростовом» и «Пари НН» с одинаковым счетом (1:0), а также команде удалось разгромить «Сочи» (4:0).

7 ноября, 17:10

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Акрон»

В прямом эфире игру «Динамо» — «Акрон» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

7 ноября, 17:05

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Акрон»

Матч «Динамо» — «Акрон» состоится в субботу, 8 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

7 ноября, 17:00

Всем привет!

В 15-м туре РПЛ московское «Динамо» примет «Акрон» из Тольятти. «СЭ» будет внимательно следить за встречей. Присоединяйтесь!

