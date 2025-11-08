Полузащитник «Динамо» Артур Гомес: «На поле появлюсь после зимней паузы»

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал ход восстановления после травмы.

«Хотел бы поблагодарить нашу команду «Динамо» и компанию «Лучи» за то, что операция прошла в короткие сроки. Все хорошо. Чувствую себя хорошо. Тренируюсь с командой на поле. Мне еще нужно время, чтобы набрать форму и вернуться в общую группу. На поле появлюсь после зимней паузы», — сказал футболист.

27-летний бразилец получил разрыв ахиллова сухожилия в матче против «Пари НН» (1:1) в 24-м туре РПЛ сезона-2024/25. Игра проходила 12 апреля.

Артур Гомес перешел в «Динамо» из «Крузейро» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч за бело-голубых, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.