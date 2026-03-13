РПЛ и РФС договорились об установке дополнительных камер для ВАР

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) достигли договоренности о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот.

Об этом сообщается на сайте РФС по итогам заседания профильной комиссии по работе ВАР с участием представителей клубов лиги.

«Участники встречи договорились о внесении требования по установке двух дополнительных стационарных камер на линии ворот, которые помогут арбитрам принять правильное решение о взятии ворот в 90 процентах спорных ситуаций. Это нововведение может быть реализовано уже летом 2026 года», — говорится в заявлении РФС.

Кроме того, будут доработаны технологии офсайдных линий. Ключевые точки теперь будет ставить не арбитр, а программа. Задачей судьи останется выбор двух игроков, на основе позиций которых линия будет строиться.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев критиковал работу судей, указывая на частое вмешательство ВАР, сложности в системе определения офсайдов и спорные решения арбитров. В компании Rigour Tech, поставляющей оборудование для офсайдных линий, ранее заявляли о необходимости увеличения числа камер.

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