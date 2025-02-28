«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» встречаются в матче 19-го тура чемпионата России в пятницу, 28 февраля. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер». Трансляция начинается за 10 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события первой игры РПЛ после зимней паузы можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ», а все ключевые события — в нашей текстовой онлайн-трансляции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля 2025, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)

«Локомотив» с 35 очками занимал в зимней паузе пятое место, «Динамо» с 17 очками находится на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В декабре в 18-м туре железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0), а динамовцы уступили «Рубину» (2:3).