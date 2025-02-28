«Ростов» показал форму в честь 95-летнего юбилея клуба

«Ростов» представил обновленную в честь 95-летнего юбилея клуба форму, в которой команда будет играть во второй части сезона-2024/25.

«Ростов» был основан 10 мая 1930 года. Клуб становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Также «Ростов» занимал второе место в чемпионате России по итогам сезона-2015/16 и выходит в финал Кубка России в сезона-2002/03.

В этом сезоне «Ростов» набрал 26 очков после 18 туров и занимает 7-е место в таблице РПЛ.