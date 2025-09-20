«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: ничья после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» не сумели открыть счет в матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.