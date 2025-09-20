Прохор Шаляпин: «Если позовут на футбол, схожу снова. Там была такая ложа, откуда я мог благословить клуб»

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что хотел бы вновь посетить футбольный матч.

«Ходил на футбол один раз. Если позовут еще, то с удовольствием схожу. Сидел в такой ложе, где меня поили и кормили. Я там выходил на трибуну и мог благословить клуб», — сказал Шаляпин на Ночи Московского спорта.