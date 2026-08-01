«Балтика» — «Динамо»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Балтика» и «Динамо» Москва сыграют в чемпионате России 1 августа

«Балтика» и «Динамо» Москва сыграют во 2-м туре чемпионата России в субботу, 1 августа. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Динамо» Москва можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград) В 1-м туре премьер-лиги «Балтика» проиграла ЦСКА со счетом 1:2. «Динамо» начало новый сезон с ничьей с «Крыльями Советов» — 0:0.

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