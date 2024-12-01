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Сегодня, 17:45

«Динамо» Махачкала — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Факел» встретятся в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Махачкала и «Факел» встретятся в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу махачкалинского «Динамо» и «Факела» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Динамо» Махачкала — «Факел» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Факел

В этом чемпионате России махачкалинское «Динамо» набрало 16 очков, «Факел» — 13. В матче первого круга команды не выявляли победителя — 1:1. В 16-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» (0:0), а «Факел» — с московским «Динамо» (1:1).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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