Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал глубоким спадом игру команды в последних матчах

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» оценил игру железнодорожников в последних трех матчах во всех турнирах.

«О кризисе говорить преждевременно, а вот то, что глубокий спад в игре есть — безусловно. Это невооруженным взглядом видно, у ведущих игроков и всей команды. К сожалению, тренерскому штабу пока не удалось скорректировать игру после поражения от «Спартака». Когда ты вот так проигрываешь, надо что-то менять в игре.

Ничего поменять не удалось, вышли также бесшабашно играть. Шашки наголо и получили три гола от «Химок», чего я и боялся. Думаю, что до конца этой части сезона «Локомотив» вряд ли выйдет из этого спада. Поэтому в матче с «Краснодаром» надо перестроить игру команды, попробовать отыграть плотнее в опорной зоне, может быть, в пять защитников сыграть... Что-то надо изменить, чтобы хотя бы не проиграть и зацепиться за третье место в этой части турнира», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» (34 очка) после игры с «Химками» потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, железножорожники во второй раз за сезон уступили подмосковной команде в чемпионате России.

Александр Абустин