Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал глубоким спадом игру команды в последних матчах
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» оценил игру железнодорожников в последних трех матчах во всех турнирах.
«О кризисе говорить преждевременно, а вот то, что глубокий спад в игре есть — безусловно. Это невооруженным взглядом видно, у ведущих игроков и всей команды. К сожалению, тренерскому штабу пока не удалось скорректировать игру после поражения от «Спартака». Когда ты вот так проигрываешь, надо что-то менять в игре.
Ничего поменять не удалось, вышли также бесшабашно играть. Шашки наголо и получили три гола от «Химок», чего я и боялся. Думаю, что до конца этой части сезона «Локомотив» вряд ли выйдет из этого спада. Поэтому в матче с «Краснодаром» надо перестроить игру команды, попробовать отыграть плотнее в опорной зоне, может быть, в пять защитников сыграть... Что-то надо изменить, чтобы хотя бы не проиграть и зацепиться за третье место в этой части турнира», — сказал Наумов «СЭ».
«Локомотив» (34 очка) после игры с «Химками» потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, железножорожники во второй раз за сезон уступили подмосковной команде в чемпионате России.
Александр Абустин
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
12
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3