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Сегодня, 17:55

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал глубоким спадом игру команды в последних матчах

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» оценил игру железнодорожников в последних трех матчах во всех турнирах.

«О кризисе говорить преждевременно, а вот то, что глубокий спад в игре есть — безусловно. Это невооруженным взглядом видно, у ведущих игроков и всей команды. К сожалению, тренерскому штабу пока не удалось скорректировать игру после поражения от «Спартака». Когда ты вот так проигрываешь, надо что-то менять в игре.

Ничего поменять не удалось, вышли также бесшабашно играть. Шашки наголо и получили три гола от «Химок», чего я и боялся. Думаю, что до конца этой части сезона «Локомотив» вряд ли выйдет из этого спада. Поэтому в матче с «Краснодаром» надо перестроить игру команды, попробовать отыграть плотнее в опорной зоне, может быть, в пять защитников сыграть... Что-то надо изменить, чтобы хотя бы не проиграть и зацепиться за третье место в этой части турнира», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» (34 очка) после игры с «Химками» потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, железножорожники во второй раз за сезон уступили подмосковной команде в чемпионате России.

Александр Абустин

ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

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