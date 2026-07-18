Московское «Динамо» одержало победу над «Акроном» в Новогорске

Московское «Динамо» обыграло «Акрон» в товарищеском матче на летних учебно-тренировочных сборах — 1:0.

Встреча прошла на базе «Новогорск-Динамо» в закрытом режиме.

Позднее в субботу «Акрон» проведет матч против «Крыльев Советов» (начало — в 17.00 по московскому времени), а «Динамо» сыграет в братском дерби с ЦСКА (в 19.00 по мск).

В сезоне-2025/26 бело-голубые с 45 очками заняли седьмое место в чемпионате России. Тольяттинцы с 27 баллами стали 13-ми и по итогам переходных матчей сохранили прописку в РПЛ.