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18 июля, 13:30

Ларин: «Если бы не пандемия, Пиняев оказался бы в «МЮ»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин считает, что переходу полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед» помешала пандемия коронавируса.

— А из-за чего, по-вашему, вся эта череда травм и застопорившаяся, кажется, карьера у Пиняева?

— Прошлый сезон у него был очень неудачным из-за трех серьезных мышечных травм. Но мало кто помнит, что его критиковали еще в позапрошлом сезоне, а у него тогда в 20 лет было 18 голевых действий. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, травм нет, он хорошо провел контрольный матч со «Спартаком» — забил и, по-моему, заработал пенальти. Надеюсь, этот сезон станет для Сережи прорывным. Многие предъявляют к нему максимальные требования, забывая, что в ноябре ему только будет 22. Пиняев еще совсем молодой, просто мы воспринимаем это так, что он уже сто лет играет, потому что так рано начал.

— А откуда все эти повреждения берутся? В принципе мышечные травмы — это нередко показатель не очень профессионального отношения к себе.

— Причин может быть много, но точно не эта. Сережа как раз суперпрофессионал, при этом спокойный, не звездный парень.

— Не пошли ему на пользу, видимо, и все эти разговоры об интересе «Манчестер Юнайтед».

— Мне тут есть что сказать. Мы с ним три раза ездили в «МЮ». Читал комментарии многих людей, которые считают, что это выдуманная история. Но я своими глазами видел, что «Юнайтед» в нем был заинтересован, и не сомневаюсь в правдивости этого. У меня нет ни капли сомнения, что, если бы не пандемия 2020 года, Пиняев оказался бы в «МЮ». А потом — последующие нефутбольные события, после чего вопрос, увы, был закрыт.

Пандемия много чего обломала, в том числе и выход в Премьер-лигу взрослой команде «Чертаново». Мы получили лицензию на РПЛ, договорились с «Лужниками», у нас все было готово. Но чемпионат ФНЛ остановили в результате абсолютно непонятного мне голосования клубов за эту остановку. Премьер-лига играла — а в клубах Первой лиги, что ли, у футболистов по одной ноге и руке, что они решили по-другому?

Пиняев — воспитанник «Чертаново», в июле 2021 года он перешел в «Крылья Советов», а в январе 2023 года — в «Локомотив». В сезоне-2025/26 21-летний россиянин принял участие в 16 матчах железнодорожников и забил 1 гол.

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Сергей Пиняев
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Чертаново
Николай Ларин
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