Канчельскис об Инфантино: «Зачем он нужен в футболе?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о президенте ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА. На данный момент он является единственным, кто изъявил желание участвовать в выборах. Кандидаты должны быть выдвинуты до 18 ноября. Голосование за президента ФИФА пройдет на конгрессе в Марокко в марте 2027 года.

«Как он поступал, как себя вел — не по-мужски. Звонок Трампу, эти странные новые правила, еще что-то выдумывает. Кого он хочет удивить? Хочет доказать, что он лучше Блаттера — но Инфантино до него очень далеко. Дальше ему не надо избираться. Чуть-чуть порулил — и хватит. Зачем он нужен в футболе с такими поступками?», — сказал Канчельскис «СЭ».

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту итальянец сменил швейцарца Йозефа Блаттера.

(Давид Петросян)