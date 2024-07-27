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Сегодня, 13:05

«Динамо» — «Локомотив»: результаты матчей и статистика личных встреч

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Московские «Динамо» и «Локомотив» встретятся в матче 2-го тура РПЛ в субботу, 27 июля. Игра пройдет на стадионе динамовцев «ВТБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

В чемпионате России «Динамо» и «Локомотив» провели между собой 64 матча. 18 побед — у бело-голубых, 27 — у красно-зеленых, 19 игр завершились вничью. Разность мячей — 107-90 в пользу железнодорожников.

В сезоне РПЛ-2023/24 в этом московском дерби в 12-м туре была зафиксирована ничья (0:0), а в 19-м туре победу одержали динамовцы (2:1). По итогам сезона «Динамо» заняло третье место, а «Локомотив» — четвертое.

В 1-м туре чемпионата России-2024/25 «Динамо» на своем поле победило «Факел» (3:1), а «Локомотив» в домашнем матче обыграл «Акрон» (3:2).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
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Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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