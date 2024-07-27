«Пари НН» сыграет с ЦСКА во 2-м туре РПЛ в субботу, 27 июля. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА читайте в нашем материале.

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