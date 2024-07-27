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Сегодня, 12:50

Мележиков — об уходе Махмутова из «Спартака»: «Рустам — это топ-менеджер»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе коммерческого директора красно-белых Рустама Махмутова из клуба.

«У меня от работы с Рустамом остались только приятные впечатления. Он всегда был человеком, который имеет аргументированное профессиональное собственное мнение и готов его отстаивать. В этом плане с ним было непросто. В некоторой степени приходилось соответствовать его высокому уровню. При этом он всегда был корректен по отношению к руководству и дипломатичен с подчиненным персоналом. Рустам — это топ-менеджер. Думаю, что кто-то в скором времени приобретет!!! Желаю ему успехов!» — сказал Мележиков «СЭ».

Ранее Махмутов сообщил «СЭ» о своем уходе из «Спартака».

Махмутов работал в «Спартаке» с 2021 года. За это время красно белые подписали ряд крупных контрактов.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Коммерческий директор «Спартака» Махмутов сообщил об уходе из клуба: «Очень доволен работой»

«Динамо» — «Локомотив»: результаты матчей и статистика личных встреч
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
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Зенит

 2
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