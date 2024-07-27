Кутицкий: «С каждой победой у молодых прибавляется уверенности»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

— Есть такое ощущение, что «Динамо» входит в этот сезон более уверенно. Насколько «Динамо» стало психологически устойчивее?

— Мы в сезон входим с двух побед, и с каждой победой у молодых прибавляется уверенности. Да, было тяжело, у соперника были моменты, но мы вместе оборонялись и атаковали. Свои же моменты мы реализовали, поэтому все молодцы.

—Кажется вашей команде даже не нужны усиления, так как все игроки хорошо играют.

— У нас хорошая команда и качественные игроки. Также, скоро приедут остальные игроки и будем работать вместе.

В 3-м туре чемпионата России команда Марцела Лички 3 августа сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном».

Денис Сафронов