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Сегодня, 20:30

Кутицкий: «С каждой победой у молодых прибавляется уверенности»

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Защитник «Динамо» Александр Кутицкий поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

— Есть такое ощущение, что «Динамо» входит в этот сезон более уверенно. Насколько «Динамо» стало психологически устойчивее?

— Мы в сезон входим с двух побед, и с каждой победой у молодых прибавляется уверенности. Да, было тяжело, у соперника были моменты, но мы вместе оборонялись и атаковали. Свои же моменты мы реализовали, поэтому все молодцы.

—Кажется вашей команде даже не нужны усиления, так как все игроки хорошо играют.

— У нас хорошая команда и качественные игроки. Также, скоро приедут остальные игроки и будем работать вместе.

В 3-м туре чемпионата России команда Марцела Лички 3 августа сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном».

Денис Сафронов

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Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
14
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

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 2
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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Роман Евгеньев

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