«Динамо» — «Крылья Советов»: Нгамале реализовал пенальти

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале забил на 26-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 2:0.

Главный арбитр игры Кирилл Левников назначил 11-метровый удар из-за того, что защитник гостей Роман Евгеньев сыграл рукой.

Для Нгамале это второй гол в текущем сезоне.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

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