«Сочи» и «Спартак» сыграют в рамках 19-го тура РПЛ в воскресенье, 1 марта. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Сочи» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 18 туров премьер-лиги команда из Сочи набрала девять очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Красно-белые с 29 очками располагаются на шестой строчке в чемпионате России.

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