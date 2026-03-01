Экс-арбитр ФИФА Николаев — о рестарте РПЛ: «Я бы не сказал, что судейских ошибок много»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» высказался о судейских ошибках в 19-м туре РПЛ.

— Что делать с офсайдными линиями?

— Наверное, это главная проблема, которая возникла. Ни одни офсайдные линии не убедили нас в том, было положение вне игры или нет. Как они чертят линии тоже непонятно. Возможно, пришло время эту систему улучшить. Я бы не сказал, что судейских ошибок много, хотя очень много подходов к монитору. Порой есть действительно сложные моменты, которые возникают.

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