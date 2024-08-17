«Динамо» — «Крылья Советов»: Нгамале получил тяжелое повреждение

Форвард «Динамо» Муми Нгамале получил тяжелое повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

В концовке первого периода защитник самарцев Томас Гальдамес в борьбе наступил нападающему на голеностоп. 30-летний камерунец покинул поле при помощи врачей команды.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.