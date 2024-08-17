«Ростов» на своем поле примет «Оренбург» в 5-м туре чемпионата России в субботу, 17 августа. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата России «Ростов» — «Оренбург» будут доступны разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Видеотрансляция также будет доступна на сайте телеканала matchtv.ru и в онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, как ретрансляция эфира федерального канала).

«Ростов» и «Оренбург» набрали по пять очков в четырех турах РПЛ-2024/25. В сезоне-2023/24 в матче первого круга между этими соперниками в Оренбурге была зафиксирована ничья (1:1), а во втором круге ростовчане одержали победу со счетом 2:1.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.